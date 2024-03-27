وفاة النحات الأمريكي ريتشارد سيرا بعمر 85 عاماً‎

توفي الفنان والنحات الأمريكي ريتشارد سيرا، الأربعاء، عن عمر ناهز 85 عاما، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة عن محاميه جون سيلبرمان قوله إن "سيرا وافته المنية بمنزله في لونج آيلاند بنيويورك بسبب الالتهاب الرئوي".

وبحسب "رويترز"، تزين منحوتات سيرا الفولاذية الضخمة، الحدائق وصالات العرض الكبيرة في أرقى متاحف العالم.

ووفقا لسيرته الذاتية المنشورة في متحف سان فرانسيسكو للفن الحديث ومتحف جوجنهايم، فقد ولد سيرا في سان فرانسيسكو 1938 لأب إسباني وأم روسية.

واعتاد زيارة ترسانات السفن البحرية حيث كان يعمل والده بالإضافة إلى عمله في مصانع الصلب في شبابه.

وبعد الدراسة الجامعية انتقل في 1966 إلى نيويورك حيث بدأ في صنع الأعمال الفنية من خامات مثل المعادن والألياف الزجاجية والمطاط.

وبعد سفره إلى إسبانيا لدراسة العمارة في أوائل الثمانينيات، اكتسبت أعماله شهرة في أوروبا وأقيمت معارض لأعماله في متاحف كبرى في ألمانيا وفرنسا، وحظيت أعمال سيرا بتقدير خاص في إسبانيا مسقط رأس أبيه.