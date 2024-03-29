آيتين عامر ترد بغضب على انتقاد مشهد "جريء" بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"
عبرّت الممثلة المصرية آيتن عامر عن غضبها من الانتقادات الموجهة لمشهد وصفه كثيرون بأنه "جريء" ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي".
وفجرت آيتن عامر غضبها خلال فقرة "شيخ العرافين" ضمن برنامج تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بعدما وجه لها انتقادات حادة لأحد المشاهد المثيرة للجدل.
وقال لها "شيخ العرافين" إنها أصبحت جريئة جداً وقالت كلاماً صعباً جداً" في أحد المشاهد، فيما وصفت بسمة وهبة العمل بأنه "مسلسل صادم".
وعلقت آيتن قائلة: إنها "ليست هي من كتب المسلسل وإنها ملتزمة بالحوار"، مؤكدة أن الشخصية "نموذج موجود في المجتمع وأن هناك من يفكر بهذه العقلية".
واستنكرت الممثلة المصرية الاعتراض على المشهد من جانب مقدمي البرنامج، معلقة عليها بالقول إنه "لا داعي بذلك عمل فن ومسلسلات".
وكانت آيتن في المشهد توبخ مسعفاً خلال نقل زوجها ماجد المصري بالإسعاف بعد تعرضه لحادث مروع، وتسأله عن مقدرة زوجها على أداء واجباته الزوجية.
وطلب المسعف ألا يبذل زوجها مجهوداً، لتقول له: "أريد أن أعرف هل سأنام إلى جوار سبعي أم إلى جوار أخواتي في الله"، مطالبة زوجاته الأخرى بتبديل ليلتها.
وتضمن باقي المشهد حواراً وصفه الكثيرون بأنه "صادم ومهين" للزوج، خاصة حين تقول لزوجته الأخرى "خذيه ودلعيه وأصلحيه وأرجعيه لي غداً (سكند هاند)".