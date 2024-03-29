آيتين عامر ترد بغضب على انتقاد مشهد "جريء" بمسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"

عبرّت الممثلة المصرية آيتن عامر عن غضبها من الانتقادات الموجهة لمشهد وصفه كثيرون بأنه "جريء" ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني "زوجة واحدة لا تكفي".

وفجرت آيتن عامر غضبها خلال فقرة "شيخ العرافين" ضمن برنامج تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، بعدما وجه لها انتقادات حادة لأحد المشاهد المثيرة للجدل.

وقال لها "شيخ العرافين" إنها أصبحت جريئة جداً وقالت كلاماً صعباً جداً" في أحد المشاهد، فيما وصفت بسمة وهبة العمل بأنه "مسلسل صادم".

وعلقت آيتن قائلة: إنها "ليست هي من كتب المسلسل وإنها ملتزمة بالحوار"، مؤكدة أن الشخصية "نموذج موجود في المجتمع وأن هناك من يفكر بهذه العقلية".

واستنكرت الممثلة المصرية الاعتراض على المشهد من جانب مقدمي البرنامج، معلقة عليها بالقول إنه "لا داعي بذلك عمل فن ومسلسلات".