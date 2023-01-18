خلافات زوجية تؤخر إقلاع طائرة 45 دقيقة في مطار القاهرة

خلافات زوجية تؤخر إقلاع طائرة 45 دقيقة في مطار القاهرة

فريق التحرير
فريق التحرير

أضطرت شركة الطيران السعودية "فلاي أديل"، اليوم الأربعاء، لإنزال راكبة تشاجرت مع زوجها، من على متن طائرة قبل إقلاعها من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة جدة الساحلية في السعودية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، إن "قائد طائرة فلاي أديل، أضطر لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية إذ توعدها بالضرب، وذلك خلال رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة".

بعد مشاجرة هاتفية بين الزوجة والزوج، طالبت الزوجة بإلغاء سفرها، إثر دخولها بحالة انهيار؛ ما أدى لتأخير الطائرة رحلتها.

وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة للصحيفة، إنه في أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، وبعد تهدئتها كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية".

وأضافت: "عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها إلى مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها".

خلافات زوجية تؤخر إقلاع طائرة 45 دقيقة في مطار القاهرة
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وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة أضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.

يذكر أن شركة "فلاي أديل" من شركات الطيران "منخفضة التكلفة"، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.

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