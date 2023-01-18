خلافات زوجية تؤخر إقلاع طائرة 45 دقيقة في مطار القاهرة
أضطرت شركة الطيران السعودية "فلاي أديل"، اليوم الأربعاء، لإنزال راكبة تشاجرت مع زوجها، من على متن طائرة قبل إقلاعها من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة جدة الساحلية في السعودية.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، إن "قائد طائرة فلاي أديل، أضطر لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية إذ توعدها بالضرب، وذلك خلال رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة".
وقالت مصادر مطلعة في مطار القاهرة للصحيفة، إنه في أثناء تحرك الطائرة على الممر للإقلاع، فوجئ قائد الطائرة بصراخ الراكبة المصرية وإصابتها بانهيار، وبعد تهدئتها كشفت عن حدوث مشاجرة عبر الهاتف مع زوجها الموجود بالسعودية بسبب خلافات عائلية".
وأضافت: "عندما علم الزوج بتحرك الطائرة توعد زوجته بالضرب فور وصولها إلى مطار جدة، فما كان منها إلا أن طلبت إلغاء سفرها".
وأمام حالة الانهيار التي أصابت الراكبة أضطر قائد الطائرة للعودة وإنزالها وإلغاء سفرها، واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخير 45 دقيقة عن موعد إقلاعها الأصلي.
يذكر أن شركة "فلاي أديل" من شركات الطيران "منخفضة التكلفة"، ومملوكة للمؤسسة العامة للخطوط السعودية، ومقرها مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وتعمل باستقلالية تامة عن شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي.