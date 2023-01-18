خلافات زوجية تؤخر إقلاع طائرة 45 دقيقة في مطار القاهرة

أضطرت شركة الطيران السعودية "فلاي أديل"، اليوم الأربعاء، لإنزال راكبة تشاجرت مع زوجها، من على متن طائرة قبل إقلاعها من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة جدة الساحلية في السعودية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء، إن "قائد طائرة فلاي أديل، أضطر لإنزال راكبة مصرية تشاجرت خلال اتصال هاتفي مع زوجها الموجود بالسعودية إذ توعدها بالضرب، وذلك خلال رحلة جوية من مطار القاهرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة".