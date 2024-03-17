رمضان في "بروناي".. حقائق "مفاجئة"عن الصوم والسلطان (صور)

تعد سلطنة بروناي معينا لا ينضب للقصص المدهشة المشوقة؛ نظرًا لحجمها الصغير جغرافيا وهدوئها المثير للتأمل مع مستويات ثراء هي الأعلى في العالم، فضلا عن تقاليد وعادات البلاد التي حافظت على خصوصية محلية وسط عواصف العولمة والحداثة.

ولا يخرج رمضان في السلطنة التي تقطنها أغلبية مسلمة عن هذا الإطار، حيث يكتسب الشهر الفضيلة هناك ملامح مختلفة عن بقية أنحاء المعمورة.