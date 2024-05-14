سقوط قائد فرقة موسيقية على مشجعة يتسبب بـ"شللها"
تعرَّضت إحدى مشجعات موسيقى "البانك روك" لإصابة كارثية في النخاع الشوكي؛ ما أدى إلى إصابتها بالشلل الجزئي بعد أن سقط قائد الفرقة الموسيقية فوقها خلال عرض في مدينة نيويورك.
أجريت للمشجعة المصابة، عملية جراحية واسعة النطاق في أعقاب الحادث الذي وقع في الـ30 من أبريل، أثناء حفل أقامته الفرقة الأسترالية "Trophy Eyes" في بوفالو.
ووفقًا لأحد أصدقاء العائلة، تعرَّضت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا لكسر في رقبتها، لكنها استعادت الشعور بأصابعها منذ ذلك الحين.
وتظهر لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أداء الفرقة في جو حميم، حيث يمكن رؤية شعر المشجعة "بيرد بيشي" الوردي المميز وسط الحشد قبل أن يقفز جون فلورياني، قائد الفرقة، فوقها.
وقال صديق العائلة ليو ولترز تيجيرا، الذي كان حاضرًا في الحفل، إنه أصبح واضحًا على الفور أن هناك خطأً ما.
وأضاف تيجيرا لقناة "WKBW": "كانت رقبتها بالتأكيد مكسورة، ولكنها الآن تشعر بذراعيها وقادرة على استخدام أصابعها ويديها وأشياء أخرى".
أصدرت فرقة "Trophy Eyes" بيانًا عبر صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرة عن حزنها الشديد؛ بسبب الحادث الذي وقع في "Mohawk Place"، وأكدت دعمها لبيرد بيشي خلال فترة العلاج والتأهيل.
وجمعت الشركة مبلغ 5,000 دولار أمريكي عبر صفحة "GoFundMe" لدعم المشجعة المصابة، وأشارت الصفحة، التي حصلت على أكثر من 50 ألف دولار للمرأة المصابة، إلى أنه من السابق لأوانه معرفة تشخيص حالتها، لكنها ستذهب إلى مركز إعادة التأهيل بعد مغادرتها المستشفى.
وأضافت الصفحة: "سيتم استخدام الأموال لتغطية الفواتير الطبية وأي مصروفات أخرى قد تحتاجها للعيش بعد الحادث".