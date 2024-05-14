سقوط قائد فرقة موسيقية على مشجعة يتسبب بـ"شللها"

تعرَّضت إحدى مشجعات موسيقى "البانك روك" لإصابة كارثية في النخاع الشوكي؛ ما أدى إلى إصابتها بالشلل الجزئي بعد أن سقط قائد الفرقة الموسيقية فوقها خلال عرض في مدينة نيويورك.

أجريت للمشجعة المصابة، عملية جراحية واسعة النطاق في أعقاب الحادث الذي وقع في الـ30 من أبريل، أثناء حفل أقامته الفرقة الأسترالية "Trophy Eyes" في بوفالو.

ووفقًا لأحد أصدقاء العائلة، تعرَّضت الشابة البالغة من العمر 24 عامًا لكسر في رقبتها، لكنها استعادت الشعور بأصابعها منذ ذلك الحين.

وتظهر لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أداء الفرقة في جو حميم، حيث يمكن رؤية شعر المشجعة "بيرد بيشي" الوردي المميز وسط الحشد قبل أن يقفز جون فلورياني، قائد الفرقة، فوقها.