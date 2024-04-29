رغم قرار المنع.. صحفيون في جنازة المخرج المصري عصام الشماع (صور)
حضر عدد كبير من المصورين جنازة المخرج المصري عصام الشماع، التي أقيمت ظهر اليوم الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، رغم قرار نقابتي المهن التمثيلية والصحفيين بمنع تغطية الجنازات بشكل مؤقت حتى يتم وضع آلية تحفظ خصوصية أسرة المتوفى وحقوق الصحفيين.
وفي ساعات مبكرة من صباح الاثنين، توفي المؤلف والمخرج المصري عصام الشماع، عن عمر ناهز 69 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا، وحزنا عميقا في قلوب محبيه.
وشهدت الجنازة حضور الفنان أحمد السعدني، في أول ظهور له بعد عزاء والده الفنان صلاح السعدني.
وكانت نقابة الممثلين في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي أصدرت بيانا عقب جنازة الفنان صلاح السعدني، مطالبة الصحفيين والإعلاميين بعدم حضور العزاء، لافتة أن القرار بناءً على رغبة أسرة الفنان الراحل؛ ما أثار جدلا واسعا، وغضب بعض الإعلاميين.
وأصدرت نقابة الصحفيين بيانا أعلنت خلاله عن اجتماع مرتقب بينها وبين الممثلين في مقر النقابة؛ لوضع آليات لتغطية الجنازات تحفظ للطرفين حقوقهما.