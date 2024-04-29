رغم قرار المنع.. صحفيون في جنازة المخرج المصري عصام الشماع (صور)

وكانت نقابة الممثلين في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي أصدرت بيانا عقب جنازة الفنان صلاح السعدني، مطالبة الصحفيين والإعلاميين بعدم حضور العزاء، لافتة أن القرار بناءً على رغبة أسرة الفنان الراحل؛ ما أثار جدلا واسعا، وغضب بعض الإعلاميين.