بيع سيارة "لاند روفر" صُممت للأمير فيليب بمبلغ قياسي

بيعت سيارة "لاند روفر" صُممت خصيصاً لدوق أدنبرة الراحل الأمير فيليب، في مزاد برقم قياسي عالمي بلغ 124 ألف جنيه إسترليني.

وكان العطاء قد تجاوز السعر المحدد للبيع الذي يتراوح بين 50 ألف جنيه إسترليني و70 ألف جنيه إسترليني للسيارة التي امتلكها الأمير فيليب لأول مرة، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويعد هذا السعر البالغ تحديدًا 123.750 جنيها إسترلينيا، أكبر مبلغ يتم دفعه لسيارة لاند روفر طراز Defender 110 في مزاد، كما أنه الأول الذي يتجاوز سقف مئة ألف جنيه إسترليني، وفقًا لدار المزاد.