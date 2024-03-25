نجوم دراما رمضان ينافسون مطربي المهرجانات (فيديو)

يبدو أن نجوم الدراما في الموسم الرمضاني الحالي لم يكتفوا بتقمص شخصيات الأعمال التي يجسدونها على الشاشة، وإنما اتجه بعضهم إلى تقمص شخصية "مطربي المهرجانات".

ويقدم "مطربو المهرجانات" أكثر نمط غنائي متهم بالانحدار الفني وإفساد الذوق العام ويثار بشأنه لغط لا ينتهي.

ويراهن نجوم الدراما هؤلاء على شعبية أغاني المهرجانات في جذب شرائح أكبر من الجمهور إلى أعمالهم في موسم يشتعل بالمنافسة الحادة .

وتتراوح الأغاني التي يقدمها الممثلون ما بين تترات المقدمة والنهاية لأعمالهم وأغنيات متضمنة داخل الحلقات، وهو ما يعد تطورًا لافتًا حيث كان من المعتاد أن يلجأ صناع المسلسل إلى مطربي المهرجانات للترويج لأعمالهم دون تدخل منهم.

وتقتبس الأغاني الدرامية السمات العامة ذاتها التي باتت تميز أغاني المهرجانات، مثل: الموسيقى الصاخبة، وإيقاعات " التكنو"، و الأداء الصارخ وكأن المطرب في معركة دامية، فضلًا عن العنف اللفظي عبر كلمات حادة تتحدى المنافسين وتسخر منهم وتؤكد التفوق المطلق لصاحبها.

ويتضح ذلك على سبيل المثال في الأغنية الجماعية التي يؤديها أحمد السقا وطارق لطفي وزينة ومي كساب، أبطال مسلسل "العتاولة"، حيث يظهر السقا في البداية ويقول: إحنا البصمة / إحنا الهيبة / عمر ما تطلع منا العيبة / كاريزما طالة / قولوا ما شا الله ".