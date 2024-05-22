مصر.. اعترافات صادمة لسائق حافلة "العاملات"

فجّر السائق المتهم بالتسبب في مقتل 15 فتاة وإصابة أخريات بعد سقوط حافلة "ميكروباص" من على عبّارة في نهر النيل في مصر، مفاجأة مدوية في اعترافاته أمام النيابة العامة، مبينًا أن السبب في الحادث، سائق "توك توك" حاول التحرش بإحدى الفتيات العاملات التي كانت على متن الحافلة.

وقال السائق، الذي يدعى خالد محمد كساب، أمام النيابة العامة إن حافلته كانت محملة بـ 25 فتاة وشابة وسيدة وجميعهن من عمال اليومية بإحدى شركات تغليف الفواكه بمنطقة أبوغالب في منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، ويحضرن إلى المكان من مسقط رأسهن بإحدى قرى مركز أشمون في المنوفية، وأغلبهن يعرفنه جيدًا، وقبل أن ترسو العبارة التي تقل الحافلة على الشاطئ، حدثت مشادة بينه وبين سائق "توك توك" لتعديه بالسبّ على فتاة في "الحافلة" بعدما تحرش بها، ما اضطره للاشتباك معه بالأيدي ليستعين قائد الدراجة البخارية بـ3 آخرين للتعدي عليه بالضرب.

وأضاف السائق في اعترافاته التي نشرتها وسائل إعلام محلية، أن سائق "التوك توك" ومن استعان بهم لم يكتفوا بالتعدي عليه، بل دفعوا "الميكروباص" بأيديهم مرات عدة؛ ما أدى إلى سقوطه في المياه بالركاب.

وأكد السائق المتهم أن المتهمين الثلاثة أقدموا على فعلتهم الإجرامية للثأر منه لتدخله ومناصرته للفتاة التي تحرش بها سائق التوك توك، إذ قال له الأخير لاستفزازه وهو يتقدم نحوه مع أصدقائه: "هنوريك مش هما دول البنات اللي بتتحامى فيهم وبتدافع كمان عنهم، هنوريك هنعمل لك فيهم إيه"، ليقوموا بإسقاط السيارة بمن فيها في مياه نهر النيل.

وتابع المتهم في اعترافاته: "الطرف الثاني الذي تشاجر معي أسقط الميكروباص في المياه قبل مسافة بسيطة من الوصول إلى شاطئ النيل بقرية أبوغالب، وعندما ارتطمت المعدية بالجسر قبل توقفها، ساعد في وقوع العربية مع دفعها من قبل الأشخاص الذين تشاجروا معي".

وقضت النيابة العامة بحبس المتهم و2 من عمال العبارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما كلفت المباحث العامة بتكثيف التحريات والبحث حول القضية.