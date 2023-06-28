حناء وتكحيل الأعين .. طقوس خاصة للأضاحي في الدول العربية

يمثّل عيد الأضحى إحدى أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها العالم الإسلامي، حيث يمر وسط أجواء مفعمة بالفرح والزخم الاجتماعي، كتحضير أطعمة خاصة، أو الحرص على ارتداء ثياب تراثية، إلى جانب الدفء الاجتماعي وزيارة الأهل.

وتشكل الأضاحي أبرز مظاهر الاحتفال في العيد، لا سيما في الدول العربية، حيث تختلف الأضحية من دولة إلى أخرى، في تباين يعكس ثقافة كل مجتمع وعاداته، ويضيف رونقًا جميلًا لهذه المناسبة.

حناء الأضاحي في مصر

تتميز بعض المدن في مصر بعادات موروثة في ذبح الأضحية، ففي محافظة سوهاج، يقوم الناس بوضع الزينة على رأس الخروف قبل ذبحه، فيخضبون جبهته بالحناء ويزينون بعض أجزاء جسمه.