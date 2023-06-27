لبنان.. الروابط الأسرية تتغلب على الأزمة الاقتصادية خلال عيد الأضحى

حين يُسأل اللبنانيون هذه الأيام عن أجمل ما في العيد، يأتي الجواب بـ "جَمعة العائلة"، تلك التي فرقتها الأزمة الاقتصادية ودفعت أبناءها وبناتها للبحث عن الرزق خارج الحدود، وهذا حال عائلة "سعيد".

لم تشأ اللبنانية "رانيا" في البداية تحضير كعك عيد الأضحى كما جرت العادة في كل عام؛ لأن ابنتها البكر ميساء لن تتذوقه بحكم عملها في الخارج.