لودريان: الوقت لا يعمل لصالح لبنان

أعلن المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، في ختام زيارته إلى لبنان التي استمرت أربعة أيام، أنه سيعود مجددًا إلى بيروت في القريب العاجل، "لأن الوقت لا يعمل لصالح لبنان".

وقال لودريان في بيان: "في هذه الزيارة أردت أولًا أن أصغي، لذا التقيت بالسلطات المدنية الدينية والعسكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأطراف السياسية الممثلة في مجلس النواب".

وأضاف: "سأرفع تقريرًا حول هذه المهمة إلى رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) فور عودتي".

وأكد لودريان أنه سيعمل على تسهيل حوار بناء وجامع بين اللبنانيين من أجل التوصل إلى حل توافقي وفعال للخروج من فراغ المؤسسات، والقيام بالإصلاحات الضرورية للنهوض بلبنان بشكل مستدام، وذلك بالتشاور مع الدول الشريكة الأساسية للبنان.

وقبيل مغادرته بيروت، التقى المبعوث الفرنسي مع وزير الخارجية اللبنانية، عبدالله بو حبيب.