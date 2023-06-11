انطلاق مهرجان "عيد الموسيقى" في لبنان الجمعة
تنطلق الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان "عيد الموسيقى" في لبنان بـ50 حفلا بمواقع تاريخية، وساحات عامة، ومراكز ومؤسسات ثقافية وفنية، في 11 مدينة وبلدة لبنانية؛ ويشمل سلسلة من الأنشطة تمتد من 16 إلى 24 يونيو /حزيران.
ومهرجان "عيد الموسيقى" الذي ينظمه سنويا المركز الفرنسي يعود لعام 1982 وهو فكرة وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ، والذي تحول بمرور السنين إلى مهرجان دائم في كل الدول الأوروبية والعديد من دول العالم.
ووفق بيان المركز الفرنسي في لبنان فإن النسخة الثالثة والعشرين، تمنح بطريقة غير مسبوقة، مكانة خاصة جدا للمبدعين الموسيقيين الناشئين من خلال تنظيم مسابقة "نقطة انطلاق" للفرق الشابة من جميع أنحاء البلاد".
ويبدأ المهرجان هذا العام في بيروت بحفل عند الخامسة من مساء يوم 16 يونيو/ حزيران في الباحة الخارجية للفورم دي بيروت تحييه من لبنان مجموعة جو بريتزل، والموسيقية تمارا قدومي وفرقتها، ومن فرنسا المغنية جوليا جان-بابتيست، والثنائي الموسيقي أتوم.
وتتوزع باقي الحفلات على مدن وبلدات القبيات وإهدن وطرابلس وجبيل ودير القمر وزحلة وبعلبك وصيدا وصور والنبطية وبيروت.
ويختتم المهرجان فعالياته في 24 يونيو / حزيران حيث تحيي فرقة "بلو بيروت" والمغني اللبناني آدم زفتاوي حفلا في مدينة صور بالتزامن مع حفل آخر يقام في بيروت.