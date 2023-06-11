انطلاق مهرجان "عيد الموسيقى" في لبنان الجمعة

ومهرجان "عيد الموسيقى" الذي ينظمه سنويا المركز الفرنسي يعود لعام 1982 وهو فكرة وزير الثقافة الفرنسي الأسبق جاك لانغ، والذي تحول بمرور السنين إلى مهرجان دائم في كل الدول الأوروبية والعديد من دول العالم.

ووفق بيان المركز الفرنسي في لبنان فإن النسخة الثالثة والعشرين، تمنح بطريقة غير مسبوقة، مكانة خاصة جدا للمبدعين الموسيقيين الناشئين من خلال تنظيم مسابقة "نقطة انطلاق" للفرق الشابة من جميع أنحاء البلاد".