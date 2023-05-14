في الأردن.. دعوة لتشغيل موسيقى موتسارت لمنع الانتحار فوق جسر عبدون

دعا طبيب نفسي أردني إلى تشغيل مقطوعات موسيقية للفنان العالمي الشهير موتسارت عند الدخول إلى جسر عبدون في العاصمة عمان الذي شهد حالات ومحاولات انتحار عديدة.

وقال الدكتور عبد الرحمن مزهر، استشاري الطب النفسي، خلال حوار مع برنامج "نبض البلد" على قناة رؤيا المحلية، إن موسيقى موتسارت ثبت أنها تؤثر على الموجات الدماغية للبشر وتجعلهم يشعرون بنوع من الطمأنينة.

وتساءل استشاري الطب النفسي: "أين المشكلة أن نكون متحضرين لحل مشكلة خطيرة؟".