كيف استقبل العراقيون عيد الأضحى؟

في خطوة لتجاوز أزمات عدة أنهكت البلاد والعباد، يحاول العراقيون زرع أمل جديد في قلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك، علّه يثمر استقراراً وأماناً لبلدهم ..

عادات وتقاليد عيد الأضحى ثابتة لم تتغير في العراق وذلك فيما يتعلق بالتحضيرات وشراء الحلوى وخصوصًا الأكلة الشعبية الشهيرة " الكليشة "، إضافة إلى الملابس وغيرها من مستلزمات كل عائلة لاستقبال العيد، إلا أن غلاء الأسعار و الوضع الاقتصادي الصعب حال دون تأمينهم كل الاحتياجات بما في ذلك أضاحي العيد التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير. وقال مواطنون ل " إرم نيوز " إن الأسعار تضاعفت في الأيام التي سبقت عيد الأضحى..

وفي مبادرة إنسانية خيرية ومستقلة تهدف إلى دعم العائلات المحتاجة، قدم معرض الرحمة الخيري ملابس وسلالا غذائية مجانية، إضافة إلى خدمات الحلاقة المجانية أيضا لمن يرغب، وذلك في سبيل الوقوف جنبا إلى جنب مع العائلات ومساعدتهم في توفير تجهيزات عيد الأضحى