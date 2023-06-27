عيد الأضحى في زمن التضخم.. لهيب الأسعار ينغص الاحتفال‎

في بنغلاديش، مثلًا، وهي دولة يفوق عدد سكانها 169 مليون نسمة، ذكرت صحيفة "ذا بيزنس بوست" التي تصدر باللغة الإنجليزية، أن أسرًا كثيرة تجد نفسها عاجزة عن اقتناء لوازم العيد من قبيل ثياب الأطفال.

ونقل المصدر عن امرأة في السابعة والثلاثين من العمر قولها: "أعطاني زوجي الذي يعمل في القطاع الخاص مبلغًا من ألفي تاكا (نحو 18 دولارًا) حتى أشتري ثيابًا وأحذية للأبناء، لكني اضطررت لأن أعود خاوية الوفاض، بسبب ارتفاع الأسعار".

وتشير بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الرسمي في بنغلاديش، إلى أن نسبة التضخم في مايو الماضي، وصلت إلى 9.94 %، بينما كانت في حدود 7.42 خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي باكستان المجاورة، كتب موقع "باكستان أوبسرفر"، أن الناس يشكون تدني القدرة الشرائية بينما يبحثون عن أضحية لأجل العيد، فيما ساء الوضع الاقتصادي بالبلاد على نحو لافت، خلال العام الأخير.

وأضافت منصة الإعلام المحلية، أن سلطات منطقة البنجاب فرضت رسومًا على باعة الأضاحي، في مسعى للبحث عن مداخيل إضافية، بينما يتفاوت المبلغ المفروض بين الخراف والأضاحي الكبرى مثل العجول والجمال.

واضطرت باكستان، يوم الإثنين، إلى رفع نسبة الفائدة بـ100 نقطة أساس في مسعى لكبح التضخم الذي وصل إلى 38 %، وأثر بشدة على الوضع المعيشي في البلاد.