تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 7.1% في مايو

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 7.1% في مايو/ أيار ، من 7.8% في الشهر السابق، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لبيانات المندوبية، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.