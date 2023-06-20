تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 7.1% في مايو
تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 7.1% في مايو/ أيار ، من 7.8% في الشهر السابق، وفق ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء.
ووفقًا لبيانات المندوبية، فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.
وارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%، على أساس شهري.
وسجَّل مؤشر التضخم الأساس، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.