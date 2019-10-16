وفاة معلم القرآن المعروف الشيخ محمد الجعفري في السعودية

وفاة معلم القرآن المعروف الشيخ محمد الجعفري في السعودية

المصدر: إرم نيوز

نعى أقارب وتلاميذ الشيخ محمد الجعفري، في السعودية، الأربعاء، معلم القرآن الكريم، المعروف في المملكة، عن عمر ناهز الـ90 عاماً، أمضى عقوداً منها في تدريس كتاب الله لعدد كبير من الطلاب.

وشارك عدد كبير من السعوديين في نعي الشيخ الراحل المولود عام 1931، فيما ستقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة عصر يوم الخميس في جامع الراجحي بمدينة الرياض.

 

وينتمي الشيخ الجعفري لجيل كبار دعاة المملكة وشيوخها وأئمتها، إذ عمل مدرساً للقرآن الكريم منذ العام 1959 وحتى العام 2016، أي أنه أمضى نحو ستة عقود في المهنة.

كما أن الشيخ الراحل تلميذ لدعاة بارزين، حيث تلقى دروساً في الشريعة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن جبرين، وهم من أبرز الدعاة في تاريخ السعودية الحديث.

وينتمي الشيخ الجعفري لمنطقة جازان في جنوب البلاد، لكنه قدم مبكراً للرياض عام 1957، حيث درس فيها بحلقات الشيخ الراحل محمد بن سنان، ليتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين فقط، ثم عينه أستاذه مدرساً في حلقاته التي تعلم فيها.

وبقي الشيخ الجعفري يعلم القرآن الكريم للطلاب في تلك الحلقات حتى تأسيس ”الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن“، التي انضم إليها، ودرس فيها القرآن الكريم وعلم الفرائض والنحو.

وطوال فترة عمله التي امتدت لعقود، تخرج على يده عدد كبير من الطلاب الذين تعلموا القرآن الكريم منه، بمن فيهم أبناءه وعددهم 16.

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة