وفاة معلم القرآن المعروف الشيخ محمد الجعفري في السعودية

نعى أقارب وتلاميذ الشيخ محمد الجعفري، في السعودية، الأربعاء، معلم القرآن الكريم، المعروف في المملكة، عن عمر ناهز الـ90 عاماً، أمضى عقوداً منها في تدريس كتاب الله لعدد كبير من الطلاب.

إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولله ما أعطى وله ما أخذ وكل شي عنده بأجل مسمى

والحمدلله على كل حال

توفي والدي الشيخ محمد بن قاسم الجعفري هذا اليوم

الأربعاء

غفر الله له وجعل ما أصابه رفعة في درجاته ومغفرة ورضواناً من ربه

ستكون الصلاة عليه بعد صلاة عصر الخميس غدا بجامع الراجحي بالرياض. — عبدالعزيز بن محمد الجعفري (@mWdDKYhs1NXbzTM) October 16, 2019

وشارك عدد كبير من السعوديين في نعي الشيخ الراحل المولود عام 1931، فيما ستقام صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة عصر يوم الخميس في جامع الراجحي بمدينة الرياض.

أنتقل إلى رحمة الله :أطهر رجُل والدي الشيخ محمد قاسم الجعفري . — ژ. (@kii3z1) October 16, 2019

عظم الله اجرنا و اجركم ، بوفاة خالي الشيخ محمد قاسم الجعفري .

الله يرحمه ويعفرله ويجبر قلوبنا وقلوبكم .

إن لله و إنا اليه راجعون . https://t.co/daHw2lOU0R — Y2s. (@y2ssernh0) October 16, 2019

وينتمي الشيخ الجعفري لجيل كبار دعاة المملكة وشيوخها وأئمتها، إذ عمل مدرساً للقرآن الكريم منذ العام 1959 وحتى العام 2016، أي أنه أمضى نحو ستة عقود في المهنة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

وفاة#المقرئ_الشيخ_محمد_بن_قاسم_الجعفري

والصلاة عليه عصرغدٍ الخميس

١٨ / ٢ /١٤٤١هـ

في #جامع_الراجحي مخرج ١٥-الرياض

والشيخ من أهل القرآن،وله مسيرة طويلة

في تعليمه،وهو إمام ومؤذن

والد قائد المدرسة أ عبدالعزيز الجعفري

عزاؤنا للشيخ عبدالعزيز وأهله ومحبيه pic.twitter.com/GxlMQtLRiJ — ابتدائية خبيب بن عدي لتحفيظ القرآن بالسويدي (@khobib2018) October 16, 2019

كما أن الشيخ الراحل تلميذ لدعاة بارزين، حيث تلقى دروساً في الشريعة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن جبرين، وهم من أبرز الدعاة في تاريخ السعودية الحديث.

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي اليوم *الشيخ محمد قاسم الجعفري* بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم ، وهو إمام ومشرف حلقات جامع الفريان بحي دخنة سابقا والصلاة عليه غدا الخميس بعد صلاة العصر في جامع الراجحي رحم الله شيخنا ووالدنا الشيخ محمد قاسم فلقد كان نعم المعلم والقدوة و pic.twitter.com/AB62zk49sw — ابوراكان (@AlJnifi) October 16, 2019

وينتمي الشيخ الجعفري لمنطقة جازان في جنوب البلاد، لكنه قدم مبكراً للرياض عام 1957، حيث درس فيها بحلقات الشيخ الراحل محمد بن سنان، ليتم حفظ القرآن الكريم كاملاً في عامين فقط، ثم عينه أستاذه مدرساً في حلقاته التي تعلم فيها.

إنا لله وإنا إليه راجعون

توفي الشيخ محمد قاسم الجعفري* بعد مسيرة طويلة في تعليم القرآن الكريم، وهو إمام ومؤذن ومشرف حلقات جامع الفريان والصلاة عليه غدا الخميس العصر في الراجحي رحم الله شيخنا ووالدنا فلقد كان نعم المعلم والقدوة ونعم صاحب القرآن #المقرئ_الشيخ_محمد_بن_قاسم_الجعفري pic.twitter.com/BjbXF97TQ3 — ابراهيم الربيش (@as109080) October 16, 2019

وبقي الشيخ الجعفري يعلم القرآن الكريم للطلاب في تلك الحلقات حتى تأسيس ”الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن“، التي انضم إليها، ودرس فيها القرآن الكريم وعلم الفرائض والنحو.

توفى اليوم الشيخ محمد بن قاسم الجعفرى واحد من اعظم مدرسى القرأن الكريم والاصول الثلاثه وامام جامع الفريان رحمه الله رحمه واسعه والهم ذويه الصبر والسلوان. — ابو زياد (@muRENODEtYtmIob) October 16, 2019

وطوال فترة عمله التي امتدت لعقود، تخرج على يده عدد كبير من الطلاب الذين تعلموا القرآن الكريم منه، بمن فيهم أبناءه وعددهم 16.