ما حقيقة منع جامعة جازان دخول فرق الإسعاف لإنقاذ إحدى طالباتها؟

قال ذوو طالبة في جامعة جازان السعودية، إن الجامعة رفضت السماح بدخول فرق الإسعاف إلى الحرم الجامعي، لإسعاف ابنتهم المصابة بحساسية الدم، الأمر الذي دفع والدها إلى دخول الكلية برفقة حراس الأمن والمسعفين؛ لنقلها إلى المستشفى.

وأفاد والد الطالبة، الذي رفض ذكر اسمه، أن ابنته ذات الـ21 عامًا، سقطت مغشيًا عليها وانقطع الأكسجين عنها، مشيرًا إلى أنه أبلغ الهلال الأحمر لمباشرة الحالة إلا أن وكيلة كلية الصيدلة رفضت دخولهم؛ ما أدى إلى تدهور حالة ابنته، مطالبًا بالتحقيق في عدم السماح للمسعفين بالدخول لمباشرة الحالة، وفقًا لما ذكره موقع ”عاجل“.

وقالت شقيقة الطالبة، إن أختها تعرضت، الثلاثاء الماضي، للاختناق، لكونها تعاني من حساسية الدم، مشيرة إلى أنها لا تستطيع تحمل الروائح التي قد تتسبب في اختناقها وتورم فمها ووجهها.

وأضافت الفتاة التي تدرس طب المناطق الحارة، في الجامعة: ”هاتفنا الهلال الأحمر، الذي استجاب وأرسل الفرق الإسعافية، إلا أن وكيلة كلية الصيدلة رفضت دخولهم“.

وقالت إن ”إهمال الكلية وإصرارها على عدم دخول الهلال الأحمر، جعل حالة شقيقتها حرجة، لكون الحالة بدأت منذ العاشرة صباحًا ولمدة نصف ساعة كاملة، دون أي مساعدة أو تدخل طبي“.

من جهته، قال المتحدث باسم الهلال الأحمر، في جازان، بيشي الصرخي، ”إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا في العاشرة و11 دقيقة من صباح يوم الثلاثاء، عن حالة إغماء بكلية الصيدلة“.

وأضاف أن فرق الهلال الأحمر باشرت الحالة، وقدمت الخدمة الإسعافية لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وحول سؤاله عما إذا واجه المسعفون صعوبة في الدخول إلى الكلية، أفاد الصرخي بأنه لا يملك تفاصيل كاملة عن الموضوع .

ولم تعلق جامعة جازان على الواقعة، حتى اللحظة.