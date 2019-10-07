بعد غياب طويل.. حبات برد كبيرة تهطل على جازان السعودية

بعد غياب طويل.. حبات برد كبيرة تهطل على جازان السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

هطلت بعد غياب طويل أمطار غزيرة مساء اليوم الإثنين على مدينة جازان السعودية جنوب البلاد، رافقتها حبات برد كبيرة وكثيفة داهمت العابرين مشيًا على الأقدام أو في السيارات.

ووثق عدد من سكان المدينة بالصور ومقاطع الفيديو، هطول حبات البرد والمطر على مدينتهم فيما يشبه الاحتفال ببدء موسم الأمطار.

وأظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو، حبات برد كبيرة تحدث أصواتًا عالية عند ارتطامها بالسيارات العابرة والأرضيات.

وتقول تقارير محلية، إن المدينة لم تشهد تساقط البرد منذ عدة عقود، وهطلت الأمطار على مناطق واسعة في المملكة اليوم الإثنين، بما في ذلك عدد من محافظات منطقة جازان الجنوبية والشرقية والساحلية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبّهت اليوم إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية؛ قد تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة جازان، وتشمل مدينة جازان ومحافظات أبو عريش وأحد المسارحة والداير والدرب والطوال والعارضة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة