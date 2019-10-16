أبرز تغريدات تويتر الرياضية: صلاح يحتفل بطريقة غريبة وبوفون يستعرض موهبته في الطيران (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوّثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سواريز يهنئ ميسي بالحذاء الذهبي

نشر الأورغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة صورة له برفقة ميسي زميله في الفريق بعد حصول الأخير على الحذاء الذهبي، وعلّق سواريز أعلى الصورة قائلًا: مبروك يا فتى’ أنا سعيد للغاية بالنسبة لك ’ تستحق أكثر من ذلك.

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاد نجلته على طريقة موانا

فيما احتفل محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعيد ميلاد نجله على طريقة فيلم موانا حيث نشر صورًا مع نجلته بمناسبة عيد ميلادها مرتديًا ملابس فيلم موانا وعلّق صلاح قائلًا: أنا ماوي.. أحضر لك موانا.. عيد ميلاد سعيد يا أميرتي“.

رونالدو: العودة إلى الملعب

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورًا له من تدريبات السيدة العجوز بعد الانتهاء من مهمته مع منتخب بلاده وعلّق أعلى الصورة قائلًا: ”العودة إلى الملعب“.

تريند أرنولد يحتفل بدخوله موسوعة جينيس

احتفل تريند أرنولد ظهير أيمن نادي ليفربول الإنجليزي بعدما دخل اللاعب موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكثر مدافع صناعة للأهداف في موسم واحد برصيد 12 هدفًا حيث نشر اللاعب صورة له برفقة الجائزة.

وعلّق أرنولد أعلى الصورة قائلًا: ”كيف يمكن أن نساعدك؟ عظيم أن أكون ضمن مجموعة جينيس للأرقام القياسية“.

بوفون يستعرض موهبته في الطيران

نشر جيانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي صورة له أثناء التصدي لإحدى التسديدات وعلّق الحارس أعلى الصورة قائلًا: ”عندما تمشي على الأرض بعد الطيران سوف تنظر إلى السماء لأنك كنت هناك وتريد العودة“.

ماتس هاملز في إعلان لشركة ملابس رياضية

شارك ماتس هاملز لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني في إعلان لإحدى شركات الملابس الرياضية حيث نشر اللاعب صور له مع منتجات الشركة، وعلّق اللاعب قائلًا: ”ارتداء بدلتي الجديدة المخصصة والسترة والأحذية الرياضية التي تم إنشاؤها“.

دانيال سيبايوس: أنجزنا الهدف

نشر الإسباني دانيال سيبايوس صورًا من اللقاء الذي جمع بين منتخب بلاده ومنتخب السويد والذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق وهي النتيجة التي صعدت بمنتخب الماتادور رسميًا إلى بطولة يورو 2020.

وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”الهدف أنجز.. نحن بالفعل في يورو 2020 بالأمس كنا نعتقد حتى النهاية وحصلنا عليه.. هذه المجموعة لا تزال لديها الكثير لتقدمه“.

كالوم هودسون يستعرض أهداف المنتخب الإنجليزي

نشر الإنجليزي كالوم هودسون أودوي فيديو للأهداف التي سجلها منتخب بلاده في شباك المنتخب البلغاري ضمن المنافسات المؤهلة لبطولة يورو 2020 وعلّق اللاعب قائلًا: ”هدفين الليلة الماضية“.

سامي خضيرة: عودة للتدريبات مع السيدة العجوز

نشر سامي خصيرة لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي صورة له من تدريبات فريقه عقب العودة لتدريبات السيدة العجوز مرة أخرى وعلّق قائلًا: ”عودة مرة أخرى إلى العمل في نهاية هذا الأسبوع“.

بيدرو رودريغيز: دائمًا على استعداد لأصعب المواقف

نشر بيدرو رودريغير لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صور له أثنائ أدائه بعد التدريبات التأهيلية وعلّق اللاعب أعلى الصور قائلًا: ”العمل بجد من أجل المباريات القادمة المقبلة.. دائمًا على استعداد لأصعب الجهود.. هيا البلوز“.