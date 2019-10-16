إحباط بسبب تأجيل القمة بين الأهلي والزمالك وتجدد أزمة التأجيلات في الدوري المصري

سادت حالة من الإحباط بين الجماهير المصرية بعد أن خاب أملها سريعًا في الاستمتاع بمسابقة منتظمة للدوري الممتاز لكرة القدم عقب الإعلان عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأسباب أمنية.

وأضرت التأجيلات المستمرة للمباريات بمستوى اللعبة في البلاد في السنوات الماضية بجانب وضع قرعة مباشرة تجنب الأهلي والزمالك الاصطدام إلا في نهاية كل دور.

وشعر الجميع بالتفاؤل عند انطلاق الموسم الجديد بعد وعود من اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري للعبة بالالتزام بجدول منتظم وبمواعيد ثابتة.

وقال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة قبل انطلاق الموسم: ”نحن ملتزمون بإعداد جدول مباريات مثل الموجود في إنجلترا وإسبانيا وأي دولة أوروبية، سيتم تحديد موعد البداية والنهاية بالساعة وليس التاريخ فقط“.

وأسفرت قرعة الدوري عن قمة مبكرة بين الأهلي حامل اللقب وغريمه الأزلي الزمالك في الجولة الرابعة.

لكن فوجئ الجميع بقرار متأخر، أمس الثلاثاء، بتأجيل المباراة، التي كانت مقررة السبت المقبل، لأجل غير مسمى. وعبر مشجعون عن إحباطهم من القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.

وقال الاتحاد المصري في بيان، إن قرار التأجيل جاء ”على ضوء تلقيه تعليمات أمنية في هذا الشأن“.

وبعد آخر مواجهة بين الفريقين يوم الـ20 من سبتمبر أيلول الماضي، عندما فاز الأهلي 3-2 في مباراة كأس السوبر المصرية، تجمع مئات المحتجين في وسط القاهرة وبضع مدن أخرى في ساعة متأخرة مرددين شعارات مناهضة للحكومة في استجابة لدعوة على الإنترنت للتظاهر ضد فساد بالحكومة.

ويتصدر الأهلي الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز والمقاولون العرب.

وقرر الاتحاد المصري تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب لتقام يوم السبت المقبل بدلًا من القمة.

ولم يحسم الاتحاد المصري موقف الأهلي حتى الآن سواء بتحديد مباراة أخرى له أو الإعفاء من اللعب هذا الأسبوع.

ويشكل تأجيل المباريات أزمة في الدوري الذي توقف في الموسم الماضي بسبب كأس الأمم الأفريقية في مصر، بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، ثم استأنف نشاطه قبل وقت قصير من انطلاق الموسم الجديد ما يؤثر على الاستعداد البدني للاعبين.

وتضاف هذه إلى مشكلة إقامة المباريات المحلية دون جماهير أو في حضور عدد محدود من المشجعين منذ مقتل أكثر من 70 مشجعًا للأهلي في أحداث عنف تلت مباراة ضد المصري البورسعيدي عام 2012.

وتنطلق مباريات الجولة الرابعة، غدًا الخميس، إذ يلتقي بيراميدز مع مدربه السابق حسام حسن الذي يقود سموحة حاليًّا على أمل انتزاع الصدارة.

كما يلعب المصري البورسعيدي ضد مصر للمقاصة ويبحث إنبي المتذيل بنقطة واحدة عن أول انتصار له أمام الإنتاج الحربي بينما يتواجه الإسماعيلي وحرس الحدود بعد غد الجمعة.

مطالبات بإلغاء الدوري

من جانبه، شدد محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، على رفضه قرار اتحاد الكرة المصري تقديم مواجهة الزمالك من الجولة الخامسة إلى السبت المقبل.

ويأتي ذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم المصري تأجيل مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كانت مقررة السبت المقبل، وتأجيل مواجهة المقاولون أمام أسوان، لتقام مباراة الزمالك والمقاولون يوم السبت بدلًا من القمة.

وقال عادل في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء: ”ما يحدث فوضى وعدم مسؤولية“.

وأضاف: ”كنت أستعد لمواجهة أسوان وفجأة أواجه الزمالك، (ما هذا التهريج؟)“.

وتابع المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون: ”سنرفض ونصعّد الأمر، لن نقبل بهذا“.

وأردف محمد عادل تصريحاته الغاضبة ”ما هذه المأساة التي تحدث؟ لن نقبل أبدًا بهذا الأمر، سنصعّد الأمر إذا واجهنا الزمالك. نطالب بإلغاء الدوري لعدم المساواة والظلم بين الأندية“.

وأتم: ”كيف توجهون اللوم لاتحاد الكرة السابق وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات السابق وأنتم تفعلون الآن ما كان يحدث منهم؟“.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مساء الثلاثاء تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، وبعد ذلك البيان أصدر الاتحاد بيانًا جديدًا بتقديم مباراة الزمالك والمقاولون في نفس التوقيت مع تأجيل مواجهة المقاولون وأسوان.

ومن المقرر أن يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الموعد الجديد لمباراة المقاولون وأسوان خلال 48 ساعة وفقًا للبيان الرسمي.

ويتساوى الزمالك والمقاولون العرب في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما في المركزين الثالث والرابع بعد مرور 3 جولات.