إعجاب الناشط ”الثوري“ وائل غنيم بمنشور علاء مبارك يثير الجدل بمصر

فاجأ الناشط السياسي المصري، وائل غنيم أحد رموز ثورة 25 يناير، متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بقيامه بعمل إعجاب ”لايك“ لمنشور لعلاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، يمتدح فيه والده ويوجه رسالة شكر لكل من سأل عن صحته وحاول الاطمئنان عليه.

ومن المعروف أن وائل غنيم كان من أوائل المنادين بثورة 25 يناير 2011 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد قيادات ميدان التحرير وقتها.

وتداول متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر إعجاب حساب وائل غنيم بمنشور علاء مبارك، وسط دهشة ومحاولات لتفسير الأمر.

وأثار الأمر جدل متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انقسموا إلى فريق مندهش من هذا الأمر ومتسائل عن صحته، متسائلين أنه كيف لمن ثار على هذا النظام أن يعجب بمنشور علاء مبارك، دون تقديم أي تفسير للأمر.

وسخر فريق آخر من وائل غنيم واتهمه بأن دوره انتهى وهو مقيم حاليا في أمريكا، ناشرين العديد من ”الكوميكسات“ التي تسخر من الأمر، مؤكدين أن هذا الأمر متوقع ولا غريب فيه، وأن كل ما حدث مجرد تمثيلية على الشعب المصري.

فيما أبدى فريق ثالث غضبه من الأمر، وهاجموا وائل غنيم، واتهموه بالخيانة وبأنه بلا مبدأ، وجاء الفريق الرابع والأخير ليبرر موقف وائل غنيم بأن ”الإعجاب“ بهدف الاحتفاظ بالمنشور لوقت لاحق ولسهولة الوصول إليه، وأنه ليس معنى ”اللايك“ أنه معجب بمنشور علاء مبارك.

يذكر أن وائل غنيم هو ناشط مصري عبر الإنترنت، ومهندس حاسوب، يشغل منصب المدير الإقليمي في شركة جوجل لتسويق منتجاتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعتبر كثيرون أنه أبرز مفجري ثورة 25 يناير التي اندلعت في مصر عام 2011م للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، وأطلق عليه البعض لقب ”قائد ثورة الشباب“ لدوره الكبير فيها.