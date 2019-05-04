أحدث ظهور لحسني مبارك وزوجته في عيد ميلاده الـ91 (صورة)

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على حسابه في إنستغرام صورة له برفقة جده، وجدته سوزان مبارك، في أحدث ظهور لهما تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاد مبارك الـ91.

وبدت ملامح كبر السن على الرئيس الأسبق سواء في ملامح وجهه أو شعره الأبيض.

يذكر أن مبارك ولد في الرابع من مايو عام 1928، وترك السلطة في مصر عقب ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، ليعلن تنحيه عن إدارة حكم البلاد في شباط/فبراير من نفس العام، وحوكم في أكثر من قضية لسنوات، إلا أنه حصل على البراءة في قضايا كثيرة، لينتقل للعيش مع أسرته.