نجاد يعارض خامنئي ويدعو لمفاوضات مباشرة مع أمريكا

طالب الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، مسؤولي بلاده بدخول مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، على خلاف ما يذهب إليه المرشد الأعلى، علي خامنئي، بعدم التفاوض مطلقًا مع واشنطن بعد أن وصف التفاوض معها بـ“السم المضاعف“.

واقترح نجاد خلال تصريحات لصحيفة ”نيويورك تايمز“ أن تناقش الحكومتان الإيرانية والأمريكية عددًا من الخلافات الواقعة بين البلدين، من خلال مفاوضات مباشرة.

وقال الرئيس الإيراني السابق: ”إن ترامب (الرئيس الأمريكي) رجل أعمال، وبالتالي فهو قادر على حساب فوائد التكلفة واتخاذ قرار، ونحن نقول له دعنا نحسب الفائدة طويلة الأجل من حيث التكلفة بين بلدينا وألا نكون قصيري النظر“.

وتتعارض دعوة نجاد مع ما تؤكده إيران بعدم دخولها أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل تعاظم العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من قبل واشنطن.

وتشهد العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية توترًا غير مسبوق على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكري، لا سيما بعد إقدام طهران بضرب أمن الملاحة الدولية بمياه الخليج ومضيق هرمز، وتهديدها بتقييد حركة ناقلات النفط.