نائب إيراني ينتقد ظاهرة ”التجسس“ على المواطنين في الخارج

وجه القيادي في التيار المعتدل وعضو البرلمان الإيراني علي مطهري، انتقادات لأنصار التيار المتشدد في بلده، بسبب ما وصفه بـ“التجسس“ على المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج.

جاء ذلك بعد نشر وسائل إعلام إيرانية، مقطع فيديو للفنانة ستارة اسكندري دون حجاب وهو تتجول في شوارع تركيا.

وقال مطهري بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“: ”إذا كانت الممثلة قد سافرت إلى الخارج في رحلة شخصية أو عائلية، فإننا لسنا مسؤولين عن التحقيق فيما إذا كانت قد ارتدت الحجاب أم لا“.

وأضاف: ”إذا سافر أي شخص لتمثيل إيران في ملتقى دولي رسمي، فيجب محاسبته إذا لم يلتزم بتعاليم الدين الإسلامي، لكن إذا كان في رحلة شخصية وعائلية فلا ينبغي لنا التجسس عليه“.

وأثار إصدار شريط فيديو لأسكندري دون حجاب في الخارج جدلًا بين مستخدمي الشبكات الاجتماعية في إيران، وفيما اتهم مناصرو التيار المتشدد الممثلة السينمائية ”بالخيانة“، قال البعض الآخر ”إن نشر الفيديو غير أخلاقي“.

وتفرض السلطات الإيرانية منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 ووصول رجال الدين إلى السلطة، الحجاب على الفتيات، فيما تقوم محاكمة خاصة بفرض عقوبة السجن لمدة عامين لمن لا تلتزم بالحجاب في الآونة الأخيرة بسبب تصاعد الغضب الشعبي ضد الحجاب.

وينظر الكثير من المتشددين إلى النظام باعتباره يخوض ”حربًا لينة“ ثقافية ضد التغريب وتغيير العادات الاجتماعية والثقافية.