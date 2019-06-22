خارجية الحكومة الليبية المؤقتة: سنقاضي تركيا لتدخلها في الشأن الداخلي

قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة التابعة للبرلمان الليبي بأنها تحتفظ بحق مقاضاة الدولة التركية أمام المحاكم المحلية والدولية على خلفية اعتراف الرئيس التركي أردوغان بدعم المليشيات في العاصمة الليبية بالسلاح والعتاد الحربي.

واستنكرت الوزارة في بيان أصدرته السبت، التدخل التركي في الشأن الليبي وخرق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ الضمانات الفاعلة لضمان عدم تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

وأدانت الوزارة في بيانها ما أسمته الحكومة التركية خلق توازن في القوى في حرب المليشيات ضد الجيش الوطني الليبي وادعاء الحكومة التركية بأن هذا الدعم جاء بناء على اتفاق أمني بين ليبيا وتركيا.

وأشارت الوزارة عبر بيانها في حق الدولة الليبية من خلال القوات المسلحة الليبية في حماية سيادة الدولة من خلال ”محاربة كافة الجماعات الإرهابية المسيطرة في العاصمة طرابلس من أجل إعادة الأمن والأمان للعاصمة ومن أجل البدء في تأسيس مشروع الدولة الديمقراطية“ وفق البيان.