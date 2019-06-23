محكمة تقضي بإعدام ”سلطان الهيروين“ في إيران

قضت محكمة إيرانية، اليوم الأحد، بإعدام شخص تمت إدانته بتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى داخل البلاد، حيث يلقب المدان بـ“سلطان الهيروين“، الذي يعد أحد مشتقات الأفيون.

وقال كاظم موسوي رئيس محكمة مقاطعة فارس جنوب إيران، إن ”حكم الإدانة الصادر في قضية سلطان الهيروين، قد صدر وأحكم عليه بالإعدام“، دون أن يكشف عن هويته.

وأضاف موسوي، ”تم إصدار حكم الإعدام بحق سلطان الهيروين الذي قام ببيع 1700 كغم من الهيروين داخل البلاد بعد تهريبها من الخارج“، لافتًا إلى أن ”الحكم كان في مرحلة الاستئناف وسيتم إخطاره من خلال وسائل الإعلام في الوقت الذي يحدده“.

وأوضح موسوي، أن ”الشخص متهم بالإفساد في الأرض والإخلال بالنظام العام“، وهي تهم عقوبتها الإعدام وفق للقانون الإيراني.

وخلال شهر أيار/مايو الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية ضبط أكثر من 4 أطنان من مادة الأفيون، التي تعتبر من أخطر أنواع المخدرات، بإ قليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وتعد اليوم محافظة سيستان بلوشستان، أحد أهم الخطوط لتهريب المخدّرات الأفغانيّة عبر الأراضي الباكستانية والإيرانيّة إلى العالم.