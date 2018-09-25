دراسة تكشف عن “أرقام صادمة” لمبالغ هدر الطعام  في السعودية  

أظهرت دراسة بريطانية حديثة أعدتها شركة يوغوف أن السعوديين يهدرون طعامًا بقيمة 13.3 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل 50 مليار ريال.

وكشفت الدراسة عن أرقام ونسب صادمة؛ فإن بقايا الأطعمة المتجمعة في المطاعم تعد من بين أضخم مصادر هدر الطعام في السعودية والإمارات ومصر؛ وقد بلغت نسبتها 32%، في حين بلغت نسبة بقايا الأطعمة بعد الاحتفالات والمناسبات 30%.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة “فوربس” الأمريكية: “إن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، تهدر ما يزيد على تريليون دولار من الأطعمة سنويًا”.

وأشارت إلى أن نحو نصف بقايا الأطعمة، أي 48% منها، سواء كانت من وجبات المطاعم أو من المأكولات المنزلية، أُلقيت كفضلات، وأن ما يزيد على ثلث الفاكهة والخضراوات، ومنتجات الألبان، والأطعمة المعلبة، أي 33% منها، أُلقيت كفضلات في الدول التي خضعت للدراسة.

وأرجعت الدراسة جزءًا من السبب إلى تقيد الناس بالمعلومات التي تحدّد الأفضلية في استهلاك الأطعمة قبل حلول تاريخ محدّد، وليس إلى تقيدهم بتواريخ انتهاء صلاحيتها؛ إذ تم إلقاء أكثر من 72% من اللحوم الطازجة كفضلات في منطقة الشرق الأوسط ؛ لأنها تجاوزت التاريخ الذي يحدّد الأفضلية في استهلاكها قبل حلول موعد محدّد.

وأيضًا أكدت الدراسة أن ما يزيد على 60% من الفاكهة والخضراوات، وأطعمة الأطفال، ومنتجات الألبان، والأطعمة المجمّدة أُلقيت كفضلات، استنادًا إلى التواريخ التي تحدّد الأفضلية في استهلاكها قبل حلول موعد محدّد، بدلًا من التقيُّد بتواريخ انتهاء صلاحيتها.

ووفقًا للدرسة فقد أعرب 67% من المشمولين بها عن إيمانهم بأن المزيد من التوعية والحملات التثقيفية، سيساعد على تقليل الهدر في الطعام، ومن الجلي أن معالجة قضية الهدر تتطلب بذل جهود محفوفة بالمصاعب والتحديات، لكنها ضرورية، وستكون لها آثار ملموسة على اقتصاد المنطقة وبيئتها.