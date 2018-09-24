السعودية تدخل “غينيس” بأكبر علم بالألعاب النارية (فيديو وصور)

دخلت هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، موسوعة “غينيس”، إثر تسجيلها رقمًا قياسيًّا بتشكيل أكبر علم في السماء بالألعاب النارية وطائرات الدرونز.
وعبر حسابها الرسمي في موقع التواصل “تويتر” نشرت الهيئة الشهادة التوثيقية التي تلقتها من “غينيس” عبر حساب “روزنامة اليوم الوطني”، والتي تكشف عن قيام المملكة برسم أكبر علم بالسماء، وذلك بمناسبة اليوم الوطني.
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وكانت هيئة الترفيه أطلقت أمس الأحد، خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، ألعابًا نارية متنوعة في مختلف المناطق والمدن في الوقت ذاته، إذ تم إطلاق الألعاب النارية من أكثر من 55 منصة.
ورسمت الألعاب النارية وطائرات الدرونز علم المملكة في السماء، وشعار 2030، إلى جانب شكل يرمز لجنود القوات المسلحة في الحد الجنوبي.