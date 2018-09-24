بالفيديو.. محمد عبده يخطف الأضواء من حفلات اليوم الوطني للسعودية‎

خطف الحفل الفني الذي أحياه الفنان السعودي محمد عبده، مساء الأحد، في مدينة جدة، الأضواء من احتفالات وفعاليات فنية وثقافية متنوعة أقيمت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للسعودية.

وأحيا أبو نوره كما يحلو لمعجبيه تسميته ، الحفل أمام جمهور حاشد لم يهدأ تفاعله مع أغاني النجم السعودي الذي توج احتفالات المملكة بذكرى يومها الوطني.

وكان الجمهور الأكبر لحفل فنان العرب، وهو لقب عبده، يتابعه عبر شاشات التلفزة من داخل السعودية وخارجها، حيث يمتلك النجم السعودي قاعدة جماهيرية كبيرة لمختلف الدول العربية.

ولم يغب عشاق محمد عبده وأغانيه عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول فيديوهات وصور للفنان وجمهوره في الصالة، والذي تناغم مع نجم الحفل وهو يغني لهم أشهر الأغاني.

وشارك في إحياء الحفل، الفنانين رابح صقر ورامي عبدالله، فيما كانت باقي مناطق المملكة تشهد احتفالات كبيرة بالذكرى الوطنية، بينها حفل فني للفنانين راشد الماجد ونبيل شعيل ووليد الشامي في الدمام.

ويتصدر أبو نوره الذي يحفظ كثير من السعوديين، أغانيه عن ظهر قلب، وعدد كبير منها قصائد لشعراء معروفين، نسب الجمهور الأكبر في عالم الفن السعودي ويتعداه لدول أخرى، لاسيما دول الخليج.

وأحيت المملكة، يوم الأحد، الذكرى 88 لليوم الوطني بفعاليات ثقافية واجتماعية ورياضية وترفيهية وفنية حاشدة، حيث ترمز الذكرى لتاريخ توحيد السعودية بجغرافيتها الحالية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.