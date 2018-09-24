“TheSocialMedwork” تمنح المقيمين في منطقة الشرق الأوسط إمكانية الوصول إلى دواء إيموفيج

تتمثل رسالة الشركة الطبية الناشئة TheSocialMedwork -وهي شركة وسيطة متخصصة في تداول الأدوية المرخصة والمعتمدة بالكامل- في جعل الأدوية المُطورة حديثاً لعلاج الحالات الخطيرة والمهدِّدة للحياة متاحةً للجميع. من خلال الخدمات التي تقدمها الشركة يستطيع المرضى المصابون بحالات خطيرة استيرادَ الأدوية المعتمدة من الخارج، مثل دواء إيموفيج المعتمد من إدارة الغذاء والدواء ووكالة الأدوية الأوروبية.

يُعد إيموفيج العلاج الوقائي الأول المعتمد من قِبل كلٍّ من إدارة الغذاء والدواء ووكالة الأدوية الأوروبية الذي يحصر مستقبل الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP-R) مما يساعد في تقليل عدد أيام الإصابة بالصداع النصفي كل شهر، وهو يحقق نتيجة فعالة لدى بعض الأشخاص بنسبة تزيد على 50%. تتوفر إمكانية طلب إيموفيج في منطقة الشرق الأوسط ويتم توصيله خلال 12-21 يوماً تقريباً. يُعد الصداع النصفي -وهو حالة عصبية يشيع حدوثها بين السيدات- اعتلالاً شائعاً في المنطقة، مع توفر عدد محدود من الخيارات العلاجية المحلية في متناول الأشخاص المصابين به.

قبل تصديق وكالة الأدوية الأوروبية، تم التصديق على إرنوماب (إيموفيج) من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 17 مايو 2018، ومن قبل الوكالة السويسرية للمنتجات العلاجية (سويسمديك) في 13 يوليو 2018، وفي أستراليا من قبل إدارة السلع العلاجية في 3 يوليو 2018. وبعد التصديق المبدئي من قبل إدارة الغذاء والدواء استقطبت TheSocialMedwork 8,600 شخص يُبدون اهتمامهم بدواء إيموفيج خلال أسبوعين.

ومن جانبه صرَّح سجاك فينك مؤسس TheSocialMedwork قائلاً: “الآن يحظى الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي في منطقة الشرق الأوسط بفرصة الوصول إلى أحدث الأدوية من أي مكان في العالم. أحدث هذا الدواء الجديد طفرة كبيرة وفقاً لنتائج الدراسات المصدق عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء ووكالة الأدوية الأوروبية؛ ولهذا السبب يجب أن يكون متاحاً في متناول الجميع في منطقة الشرق الأوسط. تتميز خدمتنا بقدرتها على توفير الأدوية المطورة حديثاً لتكون في متناول الأشخاص في كل مكان في الوقت نفسه. يجب إتاحة هذا الدواء -والأدوية الأخرى المتخصصة في علاج السرطان، أو التصلب الجانبي الضموري، أو التصلب المتعدد، أو أي حالة مَرَضية خطيرة أخرى- للجميع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط بمجرد اعتمادها. إن الصحة حق من حقوق الإنسان، وهو أمر سنواصل سعينا الدؤوب من أجل تحقيقه”.

إيموفيج هو مجرد دواء واحد من بين 60 دواءً آخرَ متوفراً على المنصة وتشمل أوركامبي (التليف الكيسي)، وسبينرازا (ضمور العضلات الشوكي)، وراديكت (التصلب الجانبي الضموري). لقد نجحت TheSocialMedwork في دعم طلبات من أكثر من 120 دولة وتوصيل ما يقرب من 4,000 دواء إلى المرضى في 70 دولة. بإمكان المصابين بالأمراض الموهنة والمزمنة الآن الحصول على العلاجات المهمة الجديدة قبل أشهر -بل قبل أعوام- من إمكانية الحصول عليها بالطرق المعتادة.

وتولد TheSocialMedwork أكثر من 20% من أعمالها من منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع.

تلتزم TheSocialMedwork بضمان تقديم أقل سعر بيع للمستهلك للأدوية التي توفرها، مما يجعل هذا الهدف الاجتماعي مقدماً على الربح. لا يتم توزيع أي أدوية دون وصفة طبية صحيحة، وبمجرد طلبها يمكن توصيلها إلى الصيدية أو المستشفى.

تأسست هذه الشركة الطبية الناشئة العام 2014 في هولندا على يد سجاك فينك، وجيمس هيوود، وبرنارد مولر، وكاترين شيب؛ فقد لاحظوا كيف أمكن علاج الأصدقاء وأفراد الأسرة بشكل أكثر نجاحاً عندما أمكنهم الوصول إلى الأدوية المطورة حديثاً بشكل أسرع.