قاضٍ بريطاني يطلق سراح سيدة روجت لـ”داعش”

قرر قاضٍ بريطاني إطلاق سراح سيدة مسلمة، وعدم منحها حكمًا قاسيًا ؛لترويجها لتنظيم “داعش”، ودعوة البريطانيين للانضمام له عبر صفحات تابعة للتنظيم في موقع “فيسبوك” ،وتنفيذ عمليات إرهابية في بريطانيا.

وجاء قرار القاضي كريستوفر موس ، كما اعتبرته وسائل الإعلام ، مبنيًا على مبدأ لديه، أراد من خلاله أن يغير حال المرأة، بتوصيل رسالة مغايرة، بأن في حياتها ما هو أهم من التطرف ،والترويج للإرهاب.

وتناهى إلى علم القاضي أن أطفال السيدة فرحانة أحمد وعددهم 5 أطفال، تترواح أعمارهم ما بين 6 إلى 16 عامًا ،قد عانوا أشد معاناة بسبب غياب والدتهم عنهم، طوال عاملين قضتهما في السجن، وحكم عليها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

وقال لها القاضي ،الذي تلقى رسالة من ابنة فرحانة ، وكان متأثرًا بها: “في حالتك الاستثنائية، كلما سارعت بالذهاب إلى أطفالك ،كلما كان ذلك أفضل للجميع”.

وتقبل القاضي فكرة أن فرحانة، البالغة من العمر 40 عامًا، كانت تعاني من ظروف شديدة الصعوبة وقت اعتقالها، مؤكدًا أنها طوال تلك الفترة أبدت ندمًا شديدًا على ما ارتكبته.

وكانت السيدة فرحانة تنشط بشكل كبير عبر مجموعة على موقع فيسبوك تحمل اسم “Power Rangers” ، وتضم 1406 أعضاء، وتصف نفسها بأنها مؤيدة لتنظيم “داعش” ؛بهدف جمع ومساعدة من أسمتهم “الموحدين” في مختلف أرجاء العالم.

وتشير صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن فرحانة استخدمت اسمًا مستعارًا هو “Kay Adams” ؛للتشجيع على الإرهاب ما بين أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر من عام 2015 ،قبل أن يتم اعتقالها لمدة عامين.