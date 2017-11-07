الشرطة الفرنسية تبدأ عملية لمكافحة الإرهاب جنوب شرق البلاد

قال مصدر بالشرطة الفرنسية، إن الشرطة أطلقت عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة ألب-ماريتيم جنوب شرق البلاد، اليوم الثلاثاء.

وتأتي العملية بعد أسبوع من تطبيق قوانين أمنية أكثر صرامة في فرنسا، مع انتهاء حالة الطوارئ ،التي فرضتها البلاد ،بعد هجمات باريس في 2015.

وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا منذ مطلع 2015 في هجمات شنها متشددون إسلاميون أو مسلحون يستلهمون فكر تنظيم داعش الذي دعا إلى شن هجمات على فرنسا.

وقالت وسائل إعلام مثل صحيفة لو باريزيان وقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية إن ما لا يقل عن سبعة أشخاص على الأقل اعتقلوا في سلسلة مداهمات شنتها قوات شرطة خاصة في منطقة باريس وبلدات في جنوب شرق فرنسا من بينها منتون وآكس أون بروفانس.