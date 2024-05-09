الملك تشارلز: "سُمح لي بالخروج من قفصي"

قال الملك البريطاني تشارلز الثالث، مازحاً، إنه "سُمح له بالخروج من قفصه"، أثناء زيارة لكلية تدريب عسكري في أحدث مشاركة له منذ عودته لممارسة واجباته العامة بعد تشخيص إصابته بمرض السرطان.

وقال للجنود خلال لقائه بهم وعائلاتهم في الكلية الملكية للهندسة العسكرية جنوبي البلاد: "أعتذر حقا عن مفاجأتكم، لكن حين أُتيحت لي هذه الفرصة وسُمح لي بالخروج من قفصي، أردت المجيء والمشاهدة".

والزيارة هي المشاركة الثانية للملك في يومين بعد أن استضاف الحفل السنوي الأول في حديقة قصر باكنغهام أمس الأربعاء.

وقال قصر باكنغهام حين استأنف الملك مشاركاته العامة نهاية الشهر الماضي، إن الملك البالغ من العمر 75 عاما كان "متحمسا بشدة" للعودة إلى ممارسة واجباته العامة.