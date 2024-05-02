مسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" سر تهافت مزادات بريطانيا على بيع جماجم قدماء مصر

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية، سرّ تهافت مزادات بريطانيا على الإعلان بين الحين والآخر عن بيع جماجم ورفات بشرية تعود لقدماء مصريين، مشيرا إلى أن هناك استخدامات شتى لها في الغرب محاطة بأساطير ومعتقدات تجعل منها سلعة قيّمة.

وفي حلقة جديدة من تلك الظاهرة التي يصفها خبراء بـ"غيرالأخلاقية"، أدرجت مؤخرا صالة مزادات "دورسيت" 18 جمجمة مصرية يعود تاريخها إلى الفنرة الزمنية من عام 1550 إلى عام 1292 قبل الميلاد ضمن أحد مزاداتها القادمة، قبل أن تعود وتتراجع عن هذه الخطوة بعد موجة انتقادات واسعة.

وقال المسؤول المصري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الرفات والمومياوات والجماجم التي تعود إلى الحقبة الفرعونية كان يتم في البداية طحنها واستخدامها كسماد عضوي للحصول على إنتاجية أفضل من المحاصيل الزراعية، قبل أن ينتشر اعتقاد غريب على نطاق واسع أن لها تأثيرا قويا على الرجال من حيث زيادة الفحولة، فيتم توظيفها كنوع من المنشطات، أو كمخدر يعطي إحساسا كبيرا بالانتشاء بعد خلطه بعناصر أخرى.