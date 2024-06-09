الزجاج السوري.. 5 آلاف عام ويستمر (صور)

لم يأت الزجاج السوري المعشّق من فراغ؛ فالمؤرخ الروماني "بلينيوس الأكبر"، يقول إن الفينيقيين هم أول من اكتشف هذه المادة عام 5000 قبل الميلاد، عندما صهروا كتلًا من "النترات" مع الرمل، وصنعوا أواني الطعام.

وعند زيارة "إرم نيوز" للمتحف الوطني في دمشق، حاولنا اقتفاء أثر الزجاج الشامي الملون، ساحر العالم، ولم نفاجأ بعدة تماثيل صغيرة لآلهة الجمال عشتار، مصنوعة من عجينة الزجاج والرمل، يعود تاريخها إلى الألف الثاني قبل الميلاد.

يعرض المتحف مقتنيات تُظهر تطورات صناعة الزجاج، منها أربع تمائم من "الفاينس" من مدينة أوغاريت تعود لعام 1600 ق.م، وأوانٍ من مدينة "إيبلا" تعود لعام 2000 ق.م.

وتشير الشروحات إلى أن صناعة الأواني والحلي ازدهرت عبر العصور، حتى وصلت إلى الزجاج الفينيقي في الألف الأول قبل الميلاد.

وفي العصر الروماني، تطورت صناعة الزجاج وأضيفت لها النواحي الفنية والألوان، حيث اشتهر الفنان "إينيون" كأهم صانع للزجاج في سوريا.

يوضح الباحث التاريخي، الدكتور عبد الوهاب أبو صالح، أن الزجاج الحديث ظهر في القرن الميلادي الأول، عندما استخدمت الأنابيب المعدنية لصنع جيوب هوائية في الزجاج الساخن ثم تشكيل القالب.

وأضاف أن الفينيقيين امتازوا بانتقاء الرمال الصالحة لهذه الصناعة التي وصلت منتجاتها إلى إسبانيا وإيطاليا وبقية أنحاء أوروبا.