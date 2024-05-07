زوجة عصام صاصا تعلق على اتهام زوجها بالقتل

وألقت السلطات الأمنية، أمس الإثنين، القبض على المطرب المصري الشاب بتهمة قتل شاب يدعي "أحمد مفتاح"، يبلغ من العمر 40 عاما، دهسا بسيارته على الطريق الدائري بمنطقة "المنيب" بمحافظة الجيزة.

وبحسب المصادر، وصل الضحية إلى المستشفى جثة هامدة، وأكدت التحريات المبدئية أنه تعرض لدهس بسيارة خاصة يقودها مطرب شهير.

وقالت محامية صاصا، إن النيابة أخلت سبيل موكلها بكفالة 30 ألف جنيه مصري، مؤكدة أن عصام هو من أبلغ عن الحادثة فور وقوعها، وأنه لم يفر من مكان الحادث بحسب ما زعم بعضهم.

ويخضع عصام صاصا، اليوم الثلاثاء، لفحوصات من لجنة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات له، وبيان ما إذا كان في حالة تعاط أثناء الحادثة أم لا.

ودافع عصام صاصا عن نفسه أمام جهات التحقيق، مؤكدا أنه لم يقد السيارة بشكل متهور، وأن رجلين عبرا أمامه الطريق بشكل خاطىء وعلى بعد أمتار قليلة للغاية، فلم يستطع تجنب أحدهما، مؤكدا أنه اصطدم به رغما عنه.