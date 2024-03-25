المغرب.. التحقيق مع مذيع مشهور بعد سرقة هاتف على الهواء (فيديو)

خلّف حادث سرقة هاتف أحد المتصلين أثناء مكالمة مباشرة مع برنامج إذاعي، حالة من الجدل في المغرب، بعدما شكك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصداقية ما جرى.

واتهم نشطاء المذيع المشهور "مومو" بتزييف الحادثة بقصد جلب المشاهدات، وهو ما استدعى تدخل السلطات.

ووفق بيان أمني فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق "الجريمة الوهمية، ونشر الخبر الزائف".

واعتبر البيان أن ذلك "يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".

وكانت السلطات تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن.