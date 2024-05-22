هدية تجر على صاحبها سيلًا من الانتقادات في السعودية (فيديو)‎

ووجد الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، جرّت على الضيف وهديته سيلًا من الانتقادات.

وكتب أحد المدونين في موقع "إكس" منتقدًا الضيف: "عانية مستفزة"، حيث يُطلق على المبالغ المالية التي يتلقاها العريس في مناطق جنوب المملكة، عانية.

وقال مدون آخر: "يا شين هالحركات، تقول حركات مراهقين"، وكتب ثالث: "اما وصلت فيهم كذا وش ذا".

ووجد الضيف صاحب الهدية الغريبة من يدافع عنه أمام سيل الانتقادات التي تلقاها، وقال أحد المغردين في ذلك السياق: "وش دخلكم بالناس يمكن يمزح معه".

وعلق آخر: "شكلها عندهم عادات وتقليد"، فيما كتبت مغردة تدعى سمية: "مسكين كبير بالعمر الله يكتب أجره، ممكن الـ500 هذي كثير جدا جدا عنده الله يعوضه أضعاف".

وذهب المغرد أصيل البلوي، بعيدًا عن الانتقاد أو الدفاع عن صاحب الهدية، وقال في تعليق طريف: "أعجبتني الحركة بسويها بعرس صاحبي".