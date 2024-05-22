هدية تجر على صاحبها سيلًا من الانتقادات في السعودية (فيديو)
تعرَّض مواطن سعودي لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بسبب هدية قدمها لعريس بطريقة غريبة.
ووثق مقطع فيديو الرجل وهو يقترب من العريس الشاب، قبل أن يضع ورقة نقدية من فئة 500 ريال (نحو 133 دولارًا) في عقاله بشكل غير معهود في تقديم الهدايا في الأعراس السعودية.
ولم يكتف الضيف بتصرفه الغريب ذاك، لا بل توقف لالتقاط صورة مع العريس، الذي سرعان ما التفت لشخص بجانبه كيف يسحب القطعة النقدية.
ووجد الفيديو تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي، جرّت على الضيف وهديته سيلًا من الانتقادات.
وكتب أحد المدونين في موقع "إكس" منتقدًا الضيف: "عانية مستفزة"، حيث يُطلق على المبالغ المالية التي يتلقاها العريس في مناطق جنوب المملكة، عانية.
وقال مدون آخر: "يا شين هالحركات، تقول حركات مراهقين"، وكتب ثالث: "اما وصلت فيهم كذا وش ذا".
ووجد الضيف صاحب الهدية الغريبة من يدافع عنه أمام سيل الانتقادات التي تلقاها، وقال أحد المغردين في ذلك السياق: "وش دخلكم بالناس يمكن يمزح معه".
وعلق آخر: "شكلها عندهم عادات وتقليد"، فيما كتبت مغردة تدعى سمية: "مسكين كبير بالعمر الله يكتب أجره، ممكن الـ500 هذي كثير جدا جدا عنده الله يعوضه أضعاف".
وذهب المغرد أصيل البلوي، بعيدًا عن الانتقاد أو الدفاع عن صاحب الهدية، وقال في تعليق طريف: "أعجبتني الحركة بسويها بعرس صاحبي".