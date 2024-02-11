طبيب تجميل يثير الجدل بنتائج عمليات "شد الوجه" في تيك توك (فيديو)

أثارت مقاطع فيديو لجراح تجميل جدلا وبلبلة على تيك توك، بعد أن اتهمه أطباء آخرون بتزوير نتائج عملياته.

وعلى الرغم من انتقاده بشكل متواصل، اعتمد الدكتور "كيم" أسلوب ضخ المزيد من الصور والفيديوهات التي تظهر مرضاه قبل وبعد عمليات التجميل، والتي أعادتهم سنوات للوراء.

وأشار موقع Surgical times المهتم بأخبار الصحة، إلى أن هناك "لغزا" وراء الدكتور كيم، خصوصا أن لا معلومات تشير إلى أنه جراح مرخص.

وأضاف الموقع أن تيك توك يتيح للجميع الانضمام للمنصة ومشاركة الفيديوهات مع الملايين من المهتمين بعمليات التعديل والتجميل.

وقال الموقع إنه تواصل مع رقم "واتس آب" الموجود على صفحة الطبيب، ليتبين أن اسمه الكامل هو "كيم جي هون"، من كوريا الجنوبية، إلا أنه ينفذ عملياته في شنغهاي بالصين، ويبلغ سعر عملية "شد الوجه" التي يشتهر بها نحو 50 ألف دولار أمريكي.