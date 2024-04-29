في عيد زواجهما الـ13.. قصر كنسغتون ينشر صورة نادرة لـ ويليام وكيت

بمناسبة الذكرى الـ 13 لزواجهما، شارك أميرا ويلز صورة من زفافهما الملكي لم تُعرض من قبل، عبر حساب قصر كنسنغتون في "إكس".

وكيت، التي تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان حاليا، تزوجت من ولي العهد البريطاني الأمير ويليام في كنيسة وستمنستر في أبريل 2011 بعد 8 سنوات من المواعدة.

ويواجه الثنائي التحدي الأصعب في زواجهما حتى الآن بعد تشخيص إصابة الأميرة بالسرطان، حيث طالبت الجمهور بمقطع فيديو بتوفير الوقت والمساحة والخصوصية لها ولعائلتها بينما تواصل رحلة علاجها.