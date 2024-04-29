في عيد زواجهما الـ13.. قصر كنسغتون ينشر صورة نادرة لـ ويليام وكيت
بمناسبة الذكرى الـ 13 لزواجهما، شارك أميرا ويلز صورة من زفافهما الملكي لم تُعرض من قبل، عبر حساب قصر كنسنغتون في "إكس".
وكيت، التي تخضع للعلاج الكيميائي الوقائي من السرطان حاليا، تزوجت من ولي العهد البريطاني الأمير ويليام في كنيسة وستمنستر في أبريل 2011 بعد 8 سنوات من المواعدة.
ويواجه الثنائي التحدي الأصعب في زواجهما حتى الآن بعد تشخيص إصابة الأميرة بالسرطان، حيث طالبت الجمهور بمقطع فيديو بتوفير الوقت والمساحة والخصوصية لها ولعائلتها بينما تواصل رحلة علاجها.
وترك حساب القصر تعليقا أسفل الصورة الجديدة التي التقطتها المصورة ميلي بيلكنجتون: "قبل 13 عامًا في مثل هذا اليوم!".
وكان المصور الرسمي لحفل زفاف الزوجين هو هوغو بيرناند، لكن القصر عيّن السيدة بيلكنجتون لتكون مصورة الثنائي خاصة.
وبيلكينغتون هي أيضاً المصورة التي التقطت صورة الملك تشارلز والملكة كاميلا التي صدرت يوم الجمعة الماضي.