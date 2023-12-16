"المنقوشة".. رفيقة صباحات اللبنانيين وزوادة الحل والترحال

ثمة بصمات غير مادية تطبع الذاكرة وتشكل مبعثا للحنين إلى البيت الصغير والبيت الأكبر، وتكون الزوادة في الحل والترحال.

"منقوشة الزعتر"، تشكل إحدى هذه البصمات بالنسبة لأبناء لبنان و الشرق الأوسط، يتشاركون في هذا المنتج التراثي ذي المكونات البسيطة، ولكن برائحة ومذاق ومشهد مثير لمشاعر الدفء الانتماء والاكتفاء.

وعلى هذه المعاني والأسباب، أدرجت اليونيسكو منقوشة الزعتر على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية، لأنها راسخة في الهوية اللبنانية، وتؤدي دورا رئيسيا في التفاعل الاجتماعي وبتنمية الاقتصاد المحلي، "ويستمتع السكان المنحدرون من جميع الخلفيات بتناولها في وجبة الفطور".

ووصفت المنقوشة بأنها "خبز مسطح يعد في المنازل والمخابز المتخصصة، ولاحظت أن صلوات ترافق إعداد العجين، التماسا لاختماره، يتلوها المسلمون والمسيحيون.

أدخل اللبنانيون على المنقوشة التقليدية تعديلات كثيرة، لتصبح وجبة متكاملة لا تقتصر على الفطور.