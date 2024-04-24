يتعلق بالحالة العاطفية.. دراسة تكشف عن سلوك "بشري" لدى الدجاج

كشفت دراسة عن وجه شبه "طريف" بين الدجاج والبشر يتعلق بالتعبير عن المشاعر.

وبحسب الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث، فإن المشاعر تحول وجوه الدجاج إلى اللون الأحمر، تماما كما يحدث لدى الكثير من البشر عند التعبير عن بعض المشاعر.

ورأى فريق الباحثين، في الدراسة التي نشرت في مجلة "أبلايد أنيمال بيهييفير ساينس"، أن هذا الاكتشاف يوفر طريقة جديدة لتقييم وضع هذه الحيوانات وصحتها.

وأشار المعهد الفرنسي، في بيان أصدره الثلاثاء، إلى أن لون وجوه الدجاج "يتحول إلى الأحمر بدرجات متفاوتة استنادا إلى حالتها العاطفية".

وبفضل برنامج للتصوير و18 ألف صورة لست دجاجات من سلالة "ساسكس"، خضعت مختلف زواياها للدراسة على مدار 3 أسابيع، تمكن باحثو المعهد من تمييز تدرجات من الاحمرار لدى هذا النوع.