تأييد الحبس بحق موسيقار مصري لحّن آيات من القرآن الكريم

قضت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم الأحد، بتأييد حبس الموسيقار المصري أحمد حجازي، 6 أشهر مع وقف التنفيذ؛ وذلك بعد اتهامه بازدراء الأديان والتلحين أثناء تلاوة القرآن الكريم.

وكانت محكمة الجنح في مصر قد قضت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بحبس الموسيقار حجازي 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه؛ بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره وهو يتلو القرآن على ألحان العود.

وأثار الموسيقار حجازي جدلاً بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتلو آيات من القرآن على ألحان العود؛ ما عرضه لهجوم واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونقابة قرَّاء القرآن الكريم، التي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بمعاقبته.