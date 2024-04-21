تأييد الحبس بحق موسيقار مصري لحّن آيات من القرآن الكريم
قضت محكمة الاستئناف في مصر، اليوم الأحد، بتأييد حبس الموسيقار المصري أحمد حجازي، 6 أشهر مع وقف التنفيذ؛ وذلك بعد اتهامه بازدراء الأديان والتلحين أثناء تلاوة القرآن الكريم.
وكانت محكمة الجنح في مصر قد قضت في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بحبس الموسيقار حجازي 6 أشهر، وكفالة 2000 جنيه؛ بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره وهو يتلو القرآن على ألحان العود.
وأثار الموسيقار حجازي جدلاً بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يتلو آيات من القرآن على ألحان العود؛ ما عرضه لهجوم واسع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ونقابة قرَّاء القرآن الكريم، التي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بمعاقبته.
وإثر الانتقادات اللاذعة، أصدر الموسيقار حجازي بيانًا جاء فيه: "أعتذر أنا الموسيقار أحمد حجازي إلى كل الغيورين على القرآن الكريم، وفي مقدمتهم الأزهر الشريف، ونقابة قرَّاء القرآن الكريم، ومشيخة عموم المقارئ المصرية، وإلى مسلمي العالم عن الخطأ، الذي وقعت فيه".
وعبر في بيانه عن احترامه الكامل "لقدسية وجلال ووقار القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أنه "لا يجوز أن يتم تلحين شيء منه على الإطلاق".