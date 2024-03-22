مصر.. اتهام ضابط شرطة متقاعد باغتصاب برلمانية سابقة
أحالت السلطات المصرية ضابط شرطة سابقا إلى القضاء؛ بتهمة الاعتداء على عضوة سابقة في مجلس النواب واغتصابها.
وبحسب التفاصيل التي ذكرها موقع "القاهرة 24" الخميس، فقد تعرف الضابط السابق على النائبة السابقة أثناء عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، حيث نشأت بينهما علاقة غير شرعية.
وبحسب التحقيقات فإن شقيقة النائبة "تلقت اتصالا منها، تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي، ثم أغلقت هاتفها المحمول".
وذكر الموقع أن شقيقة النائبة أبلغت الشرطة التي اقتحمت الشقة بعد تحديد موقعها، ووجدت المجني عليها في حالة إعياء ومصابة بكدمات، مشيرا إلى أن الفحوصات أظهرت وجود علاقة عاطفية بين الطرفين.
وأوضح أن المتهم أقنع المجني عليها بالقدوم إلى الشقة للمشاركة في استثمار بينهما، وبعد وصولها أغلق الباب و"عاشرها معاشرة الأزواج"، وهددها بأنه صوّر تلك العلاقة، وأجبرها على توقيع إيصال أمانة بقيمة مليون جنيه، قبل أن يحتجزها داخل الشقة.