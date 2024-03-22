مصر.. اتهام ضابط شرطة متقاعد باغتصاب برلمانية سابقة

أحالت السلطات المصرية ضابط شرطة سابقا إلى القضاء؛ بتهمة الاعتداء على عضوة سابقة في مجلس النواب واغتصابها.

وبحسب التفاصيل التي ذكرها موقع "القاهرة 24" الخميس، فقد تعرف الضابط السابق على النائبة السابقة أثناء عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، حيث نشأت بينهما علاقة غير شرعية.

وبحسب التحقيقات فإن شقيقة النائبة "تلقت اتصالا منها، تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي، ثم أغلقت هاتفها المحمول".