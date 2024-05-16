الشاب الجزائري يكشف أسرارا صادمة حول اختطافه منذ ربع قرن

بعد أن عُقد لسانه من الصدمة، كشف الشاب الجزائري بن عمران عميرة، الذي اختطف منذ 26 عامًا وعثر عليه أخيرًا، بعض التفاصيل المثيرة عن اختفائه الطويل.

وقال الشاب، إنه كان يرى أقاربه من النافذة دائمًا، إلا أنه لم يكن قادرًا على فتح الباب، بسبب قوة داخله منعته من التواصل معهم.

وأكد أنه كان على اطلاع دائم بأخبار أهله، وكان يرى والده وهو يذهب إلى المسجد، كما أنه علم أيضًا بوفاة والدته.

وتابع بن عمران عميرة حديثه، قائلا إنه طلب من الرجل المتهم بخطفه مصحفًا، إلا أنه رفض قائلًا إنه لا يوجد أي قرآن في المنزل.