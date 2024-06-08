قاتل مأجور في بغداد يحصل على 10 آلاف دولار ويطيح بمن استأجره

أحمد عبد

أفاد مصدر في مكافحة الإجرام في بغداد بأن قاتلاً مأجوراً أطاح بمن استأجره بعدما تواصل مع الضحية وأبلغه بالاستهداف، فيما حصل على مبلغ قدره 10 آلاف دولار مكافئة لذلك.

وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "عالم الجريمة فيه مفارقات غريبة في بعض الأحيان وتحمل كوميديا سوداء، مثلما حصل في العاصمة بغداد؛ حيث استأجر أحد المواطنين شخصاً من أصحاب السوابق بهدف قتل أحد التجار، وقدم له كل المعلومات المتعلقة بالضحية من موقع المنزل مع صورته الشخصية ومكان عمله، لكن حصل مالم يكن يتوقع".

وأضاف أن، "الشخص الذي تم استئجاره يمتلك سجلا إجراميا، إلا أن جرائمه السابقة تتعلق جميعها بالسرقة لا القتل، وبعد أن وجد أن الشخص الذي يجب استهدافه تاجر عمل على التواصل معه بشكل مباشر، ليخبره بأن هناك من استأجره لقتله".