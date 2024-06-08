قاتل مأجور في بغداد يحصل على 10 آلاف دولار ويطيح بمن استأجره
أحمد عبد
أفاد مصدر في مكافحة الإجرام في بغداد بأن قاتلاً مأجوراً أطاح بمن استأجره بعدما تواصل مع الضحية وأبلغه بالاستهداف، فيما حصل على مبلغ قدره 10 آلاف دولار مكافئة لذلك.
وقال المصدر لـ "إرم نيوز"، إن "عالم الجريمة فيه مفارقات غريبة في بعض الأحيان وتحمل كوميديا سوداء، مثلما حصل في العاصمة بغداد؛ حيث استأجر أحد المواطنين شخصاً من أصحاب السوابق بهدف قتل أحد التجار، وقدم له كل المعلومات المتعلقة بالضحية من موقع المنزل مع صورته الشخصية ومكان عمله، لكن حصل مالم يكن يتوقع".
وأضاف أن، "الشخص الذي تم استئجاره يمتلك سجلا إجراميا، إلا أن جرائمه السابقة تتعلق جميعها بالسرقة لا القتل، وبعد أن وجد أن الشخص الذي يجب استهدافه تاجر عمل على التواصل معه بشكل مباشر، ليخبره بأن هناك من استأجره لقتله".
وبين، أن "القاتل المأجور رفض في بادئ الأمر الإفصاح عن اسم الشخص الذي استأجره، واشترط أن يحصل على مبلغ عشرة آلاف دولار مقابل أن يدل عليه، وبالفعل حصل على وعد من التاجر بعد أن قدم له أدلة من مراسلات على موقع "واتساب" بالاتفاق كله".
وأشار المصدر، إلى أن "تعاملات مالية بين التاجر والشخص الذي أراد قتله كانت الدافع من العملية، حيث يدين الأخير بمبلغ أكثر من 200 ألف دولار للأول، وكان قد عرض مبلغ 5000 دولار للقاتل بهدف قتله، إلا أن ذلك لم يتحقق".
ويشهد العراق ما بعد تغيير نظام صدام حسين ارتفاعاً ملحوظاً بمعدلات الجريمة المنظمة، والتي تسجل آلاف الحالات في كل عام، في وقت تسعى فيه القوات الأمنية إلى تفعيل جهدها للحد من انتشار الجريمة المنظمة.