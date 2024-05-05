تشييع مهيب للشاعر والأمير السعودي بدر بن عبد المحسن (فيديو)

شيَّع أمراءُ ومسؤولون ونخبٌ ثقافية ودينية، بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشاعر والأمير الراحل، بدر بن عبد المحسن آل سعود، الذي توفي أمس السبت عن عمر 75 عامًا بعد معاناة مع المرض.