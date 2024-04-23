أيمن سمان يسرد كواليس تدريب الممثلين وحكايته مع هوليوود

يعيش الممثل المصري أيمن سمان منذ 15 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن رحلة فنية بدأها بالغناء في فرقة موسيقية، ليدخل من خلالها عالم التمثيل ويحقق حضورًا بأفلام ومسلسلات هامة في هوليوود.

ولم يسبق لسمان الحضور تمثيليًا في مصر بأي تجربة فنية حتى الآن.

واستعرض النجم المصري العالمي، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، عمله كمدرب للمواهب التمثيلية السعودية الشابة؛ بهدف تطوير الأداء في ظل التحضير لمسرحيات وأعمال فنية سعودية جديدة تضم هذه المواهب.

وأشار سمان إلى وجود عروض تمثيلية جديدة له في هوليوود، لم يتخذ قرارا بشأنها، ومن بينها ما هو في مرحلة القراءة والاختيار في الفترة الحالية، فضلًا عن حضوره بتجربة سينمائية عربية هي الأولى له خلال مشواره الفني، والتي باتت قريبة للعرض في دور السينما بعد الانتهاء من تصويرها أخيرًا بعدة دول عربية وأوروبية.

ورفض سمان مبدأ تفوق السينما اللبنانية والسورية على المصرية، بسبب مشاركة أعمال الدولتين في محافل دولية وعالمية فيما يُسمى بالسينما المستقلة، وأبرزها أعمال نادين لبكي التي شاركت بها في مهرجان "كان السينمائي الدولي".

وقال سمان: "لا أستطيع القول إنها تفوقت في الكتابة، خصوصًا أن لدينا الكثير من الكُتاب البارزين في مصر، بالإضافة لقصص مميزة يمكن تقديمها من مصر".

وأضاف أن "معظم الأفلام التي تُشارك من دول أخرى في محافل سينمائية عالمية ودولية تكون من إنتاج مُستقل، لكن أعتقد أننا ليس لدينا إنتاج مُستقل في مصر بما يكفي لخروج أفلام تُشارك في مثل تلك المحافل"، مؤكدًا ضرورة تطوير الإنتاج المستقل لرؤية أفلام جيدة تمثل مصر في المهرجانات الدولية.